Выведите формулу кислородного соединения азота , в котором Wm (N) =30,4% , а массовая до??я кислорода = 69,6%
Химия
Выведите формулу кислородного соединения азота , в котором Wm (N) =30,4% , а массовая до??я кислорода = 69,6%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомая формула NxOy; x : y=w(N) / Ar(N) : w(O) / Ar(O)= 30,4/14 : 69,6/16=2,17 : 4,35=1 : 2. Формула - NO2 (окид азота (IV).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50м за 5с. Спустившись с горы и продолжая двигать??я, он до полной остановки проходит еще 30м за 5с. Найдите сре...
Русский язык
От данных глагольных пар образуйте форму 2-го лица единственного числа настоящего или будущего времени запишите
Математика
Математика