Лысый 2 часа проехал расстояние 144 километра какое расстояние проедет поезд то же ??коростью за 5 часов За какое время Поезд двигаясь с той же скоростью проезжает расстояние равное 504 километров
Математика
Лысый 2 часа проехал расстояние 144 километра какое расстояние проедет поезд то же ??коростью за 5 часов За какое время Поезд двигаясь с той же скоростью проезжает расстояние равное 504 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ч-144 км,1ч-?км 144:2=78 км 1 ч-78 км 5 ч-х км 5х78:1=390 км
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