Лысый 2 часа проехал расстояние 144 километра какое расстояние проедет поезд то же ??коростью за 5 часов За какое время Поезд двигаясь с той же скоростью проезжает расстояние равное 504 километров

Математика

Лысый 2 часа проехал расстояние 144 километра какое расстояние проедет поезд то же ??коростью за 5 часов За какое время Поезд двигаясь с той же скоростью проезжает расстояние равное 504 километров

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