Как сократить эту дробь? желательно с объяснением.
Алгебра
Как сократить эту дробь? желательно с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим общий множитель за скобку х(х+3у) х = ----------- = -------- у(х+3у) у
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