Решите уравнение 2x-5/3=3x+2/4

Алгебра
Решите уравнение 2x-5/3=3x+2/4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде получается -13/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотри рисунок какое название можно дать рисунку На рисунке нарисован класс ??читель ученики что то пишут а один мальчик стирает доску каки...
Ответить
Окружающий мир
.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для ...
Ответить
Алгебра
Как сократить эту дробь? желательно с объяснением.
Ответить
Русский язык
Помогите!Во многих фамилиях известных писателей спрятаны слова. Лексическре значение:Основная общественная организация первообщинного строя, объеди...
Ответить
Математика
Решите 37 умножить на 25 -11 умножить на 12
Ответить