сочинение на тему любимые писатели

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Мой любимый писатель – Александр Сергеевич Пушкин. Я могу перечитывать его работы снова и снова. Его сказки, стихи, герои создают особый мир, в котором все удивляет и захватывает. Никто не мог заставить меня полюбить чтение, но прикоснувшись к творчеству Пушкина, я осознал всю прелесть книг. Мне нравится, что каждое произведение несет в себе глубокий смысл, но, при этом, в конце всегда побеждает добро, и я с улыбкой закрываю книгу. Пушкин – это тот писатель, который смог заинтересовать своими работами не только детей, но и взрослых. Очень важно то, что он всегда писал о важных вещах – Родина, любовь, природа, народ. Я восхищаюсь этим поэтом, так как он одним словом смог донести смысл жизни.