Сочинение на тему "мой класс"

Гость: Гость:

Мой класс очень уютный и просторный. в моем классе есть: доска, парта, шкаф для книжек, стол,стулья и т.д в моем классе … детей. Они все добрые, и дружелюбные. Мою учительницу зовут …… я её очень люблю, она хорошая. В моем классе есть разная растительность,например :………… я очень люблю свою школу, и свой класс. он очень дружелюбный, и мы всегда готовы помочь друг другу.