Сочинение на тему "мой класс"

Русский язык
Сочинение на тему "мой класс"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой класс очень уютный и просторный. в моем классе есть: доска, парта, шкаф для книжек, стол,стулья и т.д в моем классе … детей. Они все добрые, и дружелюбные. Мою учительницу зовут …… я её очень люблю, она хорошая. В моем классе есть разная растительность,например :………… я очень люблю свою школу, и свой класс. он очень дружелюбный, и мы всегда готовы помочь друг другу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите найти закономерность
Ответить
Русский язык
20 словарных слов на тему кино?
Ответить
Русский язык
20 словарных слов на тему кино?
Ответить
Математика
208000-239•(340200:675)+2496<90400помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Ответить