Помогите пожалуйста вставить

Гость: Гость:

Три девицы не плачут,не скачут ,не трепещут от страха ,надеются ,верят ,мечтают ,шепчут ,во сне ,бормочут ,обещают ,когда-то вырастут сами ,вырастят цветы ,подарят другим ,развеют печаль ,прогонят тоску ,смотрят вперед ,предвидят успех ,изменят жизнь ,утратят покой ,пока не торопятся ,делаются мечтами планируют ,рассчитывают ,может ,их мечты исполняются ,сбудутся ,тайны раскроются ,страхи развеются ,дни наполнятся смыслом