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Решите уравнение 2х+1=7
Алгебра
Решите уравнение 2х+1=7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+1=7 2х=7-1 2х=6 х=6:2 х=3
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