Что такое складчатая область? Какие формы рельефа ей соответствуют?

География
Что такое складчатая область? Какие формы рельефа ей соответствуют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складчатая область-участок земной коры, в пределах которой слои горных пород смяты в складки. Образование большей части является закономерной стадией развития подвижных зон земной коры — геосинклинальных поясов. Ей соответствуют горы.
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