Раскройте скобки 4,6а-4в-(-3,8+3,5а)
Алгебра
Раскройте скобки 4,6а-4в-(-3,8+3,5а)
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4,6а-4в+3,8-3,5а вот решение
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