Является ли функция F(x)=x^4+3x^2+5 первообразной для функции f(x)=4x^3+6x+5x
Алгебра
Является ли функция F(x)=x^4+3x^2+5 первообразной для функции f(x)=4x^3+6x+5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение функция F(x) = x⁴+3x²+5 не является первообразной для функции f(x)=4x³+ 6x + 5x Так как F`(x) = 4x³ - 6x ≠ f(x)
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