Что такое сила тяжести

Физика
Что такое сила тяжести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести это сила действующая на тело со стороны земли и сообщающую телу ускорение свободного падения.
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