Переведите плиззззззззз

Гость: Гость:

1.Алекс. Помочь Миссис Уэлш разгребать листья подметать дорожки. 2.Анна. Очистить дом купить еду для Мистера Елсона сшить игрушку. 3.Рон. Вода цветы миссис Уэлш делает покупки покупки для Мистера Елсона. 4.Хелен. Вода цветы очистить дом сшить игрушку. 5. Джей и Джейн. Подметать шить две игрушки убирать дом. Надеюсь помог)))