Сочинение на тему моя комната 6 класс

Гость: Гость:

Моя комната небольшая, но очень уютная. Мне очень приятно и удобно здесь, ибо иметься все, что мне необходимо. Комната квадратной формы, очень светлая, потому что большое окно выходит к югу. Перед окном стоит стол тесьмы с настольной лампой, рядом с ней - подставка для ручек и карандашей. В ящиках стола я сохраняю тетради и другие школьные вещи. Возле стола - стул, на котором я сижу, когда делаю домашнее задание. Около правой стены рядом со столом - книжные полки с моими любимыми книжками и школьными учебниками. Дальше - шкаф для одежды. С другой стороны окна расположенный мой спортивный уголок - шведская стена, перекладина, на которой можно подтягиваться, чтобы тренировать руки, а также кожная боксерская "груша". Здесь я делаю утреннюю зарядку. У этой же стены стоит моя кровать, точнее, разложенный диван. Когда ко мне приходят друзья, его можно составить, чтоб было удобно сидеть. На стене над диваном висит небольшой ковер. Постельное белье сохраняется в комоде, что стоит в углу. На комоде сидят мои пушистые мягкие друзья: мишка, заяц и собака с одним ухом. На стене над комодом - несколько моих рисунков. На полу лежит ковер серо-зеленого цвета. Обои на стенах комнаты светло-зелёные, мебель из светлого дерева. Вот такой у меня в комнате интерьер.