Нужно письмо другу на англ с переводом , и о том как ты поедишь в нему в лондон
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Нужно письмо другу на англ с переводом , и о том как ты поедишь в нему в лондон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello, Ben! Tomorrow, at 9:00 I'm on the plane going for you to London. I took with me the Essentials : camera, tickets, notebook, pen, appropriate clothing and much more. I'm sure the trip will be unforgettable! All the best, your John. Здравствуй, Бен! Завтра, в 9:00 я на самолете отправляюсь к тебе в Лондон. С собой я взял все необходимое : фотоаппарат, билеты, записную книжку, ручку, нужную одежду и многое другое. Я уверен, что поездка будет незабываемой! Всего хорошего, твой Джон.
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