Сочинение на тему "Наш дар бессмертный - речь" (В защиту языка и речи)

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Русский язык считается одним из самых сложных и богатых языков в мире. Он имеет длительную историю своего развития. Впрочем, как и сама Россия. Все величайшие писатели и поэты нашей страны вошли также и в историю русского языка. Ведь именно они помогали ему развиваться, внося туда изменения, преобразуя его. Без труда можно назвать целый ряд таких имен. Это и М. В. Ломоносов с его теорией о «трех штилях». Это и Н. М. Карамзин с его учением об изящной «салонной» речи. Это, конечно же, и А. С. Пушкин, внесший большие изменения в русский литературный язык 19 века. Да и вообще все талантливые российские писатели и поэты влияли на русский язык через свои творения. Язык — это не беспорядочный набор букв и слов. Он представляет собой систему. Богатство русского языка мы видим на всех его уровнях, начиная со звуков и заканчивая сложными предложениями и целыми текстами. Например, в русском языке, одном из немногих, существует разделение глаголов на лица. Этого нет в английском и многих других языках мира. В фонетике русского языка существует несколько делений звуков: звонкие, глухие, сонорные, только звонкие и только глухие, мягкие и твердые, только мягкие и только твердые звуки. Кроме того, есть еще и буквы, которые не обозначают никаких звуков (например, мягкий и твердый знаки), а также буквы, обозначающие сразу несколько звуков в определенных позициях (гласные Е, Ё, Ю, Я).