Сочинение на тему нравственный выбор моего ровесника в рассказе конь с розовой гривой

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Во многих произведениях Астафьева и Распутина главными героями являются дети. Примечательно, что рассказы этих писателей во многом автобиографичны, но их главный герой – обобщенный образ, передающий общие черты характера и жизни многих мальчишек. Так, в рассказе В. Астафьева «Конь с розовой гривой» герой сталкивается с непростой ситуацией. Он вместе с соседскими ребятами пошел за земляникой. Витька знал, что эту ягоду его бабушка, у которой он жил, пойдет продавать в город. Мальчик, в отличие от левонтьевских шалопаев, старательно собирал землянику в туесок. А его друзья, поссорившись из-за нее, съели весь собранный урожай. Но Саньке, младшему и самому злому из всех соседских детей, и этого показалось мало. Он стал подначивать Витьку, чтобы тот отдал все собранные ягоды на общее «съедение». Добродушный и наивный герой поддался на злую хитрость. Но потом он совершил еще большую глупость – набил туесок травой и только верх забросал ягодой, для вида. И такую корзинку Витька отдал бабушке. Мальчика очень сильно мучила совесть. Ему было плохо от того, что бабушка не подозревала об обмане, хвалила его и обещала привезти из города пряник. Жизнь стала Витьке не в радость. Все изменилось вокруг: он уже не мог играть, как и прежде, беззаботно и весело. Сознание своей вины тяготило его. И еще хуже стало герою, когда бабушка вернулась из города. Она, конечно, обнаружила обман внука. Но, хуже того, Витька и ее поставил в очень неловкое положение. Катерина Петровна всем рассказывала, как она продавала туесок ягод какой-то городской даме, и там обнаружился обман. всё!!!!!!!!!!!!