Сочинение на тему:описать кого либо,за любимым занятием.В сочинение описать человека.(небольшое пожалуйста)

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Почти у каждого человека есть хобби — любимое увлечение, занятие по душе, которому посвящают практически весь свой досуг. Это может быть что угодно: вязание, кулинария, резьба по дереву, лепка, коллекционирование. Мое хобби — филателия. К коллекционированию марок я пристрастился еще в раннем детстве благодаря отцу. Он считал, что в жизни его сына обязательно должно быть какое-нибудь интересное занятие и что мою неуемную энергию следует направить в нужное русло. Я настолько заразился его энтузиазмом, его увлекательными рассказами о марках, что решил: именно этим и буду заниматься. Начался период выискивания книжек о филателии, увлеченных походов по специализированным магазинам, поисков единомышленников. Я записался в кружок юных филателистов во Дворце детского и юношеского творчества. Именно здесь мне посчастливилось встретиться со своим лучшим другом — заядлым собирателем марок. В самом начале в моей коллекции были самые обычные марки — бывшие советские и современные. А хотелось пополнить свои альбомы чем-то особенным. Здесь помог случай. Оказалось, что друзья моих родителей по работе часто ездят в командировки за границу. Мы договорились, чтобы они, по возможности, привозили мне из своих поездок различные наборы марок. Благодаря этому моя коллекция стала стремительно расти. Марки я храню в специальных альбомах, каждую — в отдельном прозрачном конверте. Все они рассортированы по группам: птицы, животные, автомобили, корабли, самолеты, изображения знаменитых людей, подводный мир. По маминой просьбе я начал коллекционировать растения, отведя для этого отдельный альбом. Вообще-то я считаю, что это Девчоночье занятие — собирать всякие цветы, но мама довольна, поэтому приходится делать вид, что мне это тоже интересно. Я часто рассматриваю свою коллекцию марок, мне нравится сочинять о них интересные истории. Хочется надеяться, что мое хобби со временем превратится в семейную традицию.