Сочинение на тему полтава 7 класс по литературе

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Поэма «Полтава» написана Александром Сергеевичем Пушкиным на тему исторических событий: Северной войны между русскими и шведами. Два императора являются главными героями поэмы. Через их образы автор выражает свое отношение к каждой из сторон. Петр 1 описывается Пушкиным как гениальный правитель и настоящий патриот своей страны. Император бесстрашен, великодушен, смел. В его образе нет ни одной отрицательной черты. Он смело идет в бой и вдохновляет свое войско на победу. Петр понимает, что должен спасти Отчизну, выиграв битву. Поэтому он не сомневается в успехе. Автор любуется своим героем, описывает его так, что читатель не может им не восхититься: «… Его глаза сияют. Лик его ужасен. движенья быстры. Он прекрасен, он весь, как божия гроза». Совсем не так показан Карл 12. Пушкин считает его храбрым и искусным воином, но также подчеркивает его недостатки. «Он слеп, упрям, нетерпелив, и легкомыслен, и кичлив,» - говорит о Карле Мазепа. Со стороны шведов эта война — захватническая, несправедливая, поэтому они не могут победить. Карл как бы сам не понимает, с какой целью его войско вступает в битву: «Казалось, Карла приводил желанный бой в недоуменье…». Полтавская битва заканчивается победой русских. И снова Пушкин противопоставляет образы двух правителей: Карл с позором бежит с поля боя, а Петр устраивает пир в своем шатре, где угощает даже пленных, доказывая свое великодушие. В конце поэмы автор сравнивает память, которая осталась от Петра и Карла через много лет. «…Ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе,» - пишет он про Петра. От Карла же остаются только «три углубленные в земле и мхом поросшие ступени». Таким образом, мы видим, что Петр 1 и Карл 12 — два противоположных типа правителей. Первый героически и бескорыстно служит своей стране, и поэтому побеждает второго, который на первый план ставит удовлетворение своего честолюбия и амбиций.