Помогитпе пожалуйста 10 баллов♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
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Помогитпе пожалуйста 10 баллов♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
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1.с) 3.с) 4.а) 5. с or a
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