Сочинение на тему мой одноклассник описание внешности
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Сочинение на тему мой одноклассник описание внешности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой одноклассник. Мои одноклассники все очень красивые и я опишу вам одного из них . после второй красной строки опишите любого одноклассника . Я люблю своих одноклассников!
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