Помогите перевести.пожалуйста(для человека который удалил мой вопрос:качество лучше?)
Немецкий язык
Помогите перевести.пожалуйста(для человека который удалил мой вопрос:качество лучше?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложениях с wenn mehrmalige Handlung, где als, там einmalige Handlung
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