12 мм 2 см.26 дм 1м.1 ч 59 мин.1 м 59 см.как перевести эти примеры и написать правель но?

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Я так понимаю правильно это значит в системе СИ? если так то: мм переводим в м: 12 мм 2 см = 0,032 м, 26 дм 1 м = 3,6 м, 1 м 59 см = 1,59 м ч и мин переводим в сек: 1 ч 59 мин = 7140 с