Сочиненте на тему:" образ Маши Троекуровой" в романе а.с.Пушкина "Дкбровский"СРОООЧНО!!! Прошу!
Литература
Сочиненте на тему:" образ Маши Троекуровой" в романе а.с.Пушкина "Дкбровский"СРОООЧНО!!! Прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша Троекурова была красавицей молодая девушка скромная образованная добрая
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