Против течения реки теплоход за 8 часов проплыл 192 км пути.Сколько часов потребует??я теплоходу на обратный путь,если скорость течения реки 4 км/час?

Математика
Против течения реки теплоход за 8 часов проплыл 192 км пути.Сколько часов потребует??я теплоходу на обратный путь,если скорость течения реки 4 км/час?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192/8=24 км-за 1 час против течения. а 24*4=68 км за час по течению. 192/68=2,8235 часа на обратный путь .вроде так 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание номер 7. Реши уравнения:
Ответить
История
Что было 1905 году какаято революция была припомните да пж буду благодарен
Ответить
Биология
Какую функцию выполняет лимфатические узлы?
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 184 номер
Ответить
Технология
Помогите заполнить таблицу
Ответить