Против течения реки теплоход за 8 часов проплыл 192 км пути.Сколько часов потребует??я теплоходу на обратный путь,если скорость течения реки 4 км/час?
Математика
Против течения реки теплоход за 8 часов проплыл 192 км пути.Сколько часов потребует??я теплоходу на обратный путь,если скорость течения реки 4 км/час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192/8=24 км-за 1 час против течения. а 24*4=68 км за час по течению. 192/68=2,8235 часа на обратный путь .вроде так
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