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Помогите уровнять реакцию 2Аl+S3
Химия
Помогите уровнять реакцию 2Аl+S3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+3S = Al2+S3 Все просто Удачи тебе
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