Мини сочинение на тему Как важно знать когда Какое слово молвить
Другие предметы
Мини сочинение на тему Как важно знать когда Какое слово молвить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит,что прежде чем-то говорить,сначала надо подумать:а точно мне нужно это говорить,или это может огорчить собеседника,или вызвать какие-то сомнения?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Write what you have done a) this week ; b) today . Надо использовать слова : ever,never,yet,just,already БЫСТРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ даю 45 баллов
Другие предметы
Русский язык
Прочитайте текст,выпишите синонимы и определите,какие из них являются книжными и высокими. Это-моя родина,моя,родная земля моё отечество,-и в жиз...
Литература