Мини сочинение на тему Как важно знать когда Какое слово молвить

Другие предметы
Мини сочинение на тему Как важно знать когда Какое слово молвить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит,что прежде чем-то говорить,сначала надо подумать:а точно мне нужно это говорить,или это может огорчить собеседника,или вызвать какие-то сомнения?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения 437 -(Х-83)=20
Ответить
Английский язык
Write what you have done a) this week ; b) today . Надо использовать слова : ever,never,yet,just,already БЫСТРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ даю 45 баллов
Ответить
Другие предметы
Що таке паралелі й меридіани Природа.
Ответить
Русский язык
Прочитайте текст,выпишите синонимы и определите,какие из них являются книжными и высокими. Это-моя родина,моя,родная земля моё отечество,-и в жиз...
Ответить
Литература
5цепей питания в тундре
Ответить