Write what you have done a) this week ; b) today . Надо использовать слова : ever,never,yet,just,already БЫСТРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ даю 45 баллов
Английский язык
Write what you have done a) this week ; b) today . Надо использовать слова : ever,never,yet,just,already БЫСТРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ даю 45 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I haven't eaten meat yet.
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