Решите уравнения 437 -(Х-83)=20
Математика
Решите уравнения 437 -(Х-83)=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х+83=20-437 -х+83=-417 -х=-500 х=500
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