Разбор как части речи слова плавится

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Разбор как части речи слова плавится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавится это-глагол.                                                                                         Плав-корень.                                                                                                     Ит-окончание.                                                                                                 Ся-суффикс.      
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