Разбор как части речи слова плавится
Русский язык
Разбор как части речи слова плавится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавится это-глагол. Плав-корень. Ит-окончание. Ся-суффикс.
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