Определите кол во в 36 г H2O Помогите нужно дано и решение. Я не знаю химию. Спасиб?? за помощь))

Химия

Определите кол во в 36 г H2O Помогите нужно дано и решение. Я не знаю химию. Спасиб?? за помощь))

Автор: Гость