Определите кол во в 36 г H2O Помогите нужно дано и решение. Я не знаю химию. Спасиб?? за помощь))
Химия
Определите кол во в 36 г H2O Помогите нужно дано и решение. Я не знаю химию. Спасиб?? за помощь))
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Вот ........... ..................
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