1.Как вы считаете,почему вопрос о отношениях царской и церковной власти стал особенно важным в царствование Алексея Михайловича? 2.Объясните,чем был вызван протест сторонников старой веры. Параграф 11 "Великий Раскол" Помоги...

История
1.Как вы считаете,почему вопрос о отношениях царской и церковной власти стал особенно важным в царствование Алексея Михайловича? 2.Объясните,чем был вызван протест сторонников старой веры. Параграф 11 "Великий Раскол" Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.я считаю что отношения между царской и церковной власти было очень важно!царской власти было важно знать что бы принимать правильные решения! 2.протест сторонников был вызван не довольствием!
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