Найди значение выражения 1amp;1amp;1amp;1amp;1amp;1

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Найди значение выражения 1amp;1amp;1amp;1amp;1amp;1
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