Чему равно отношение чисел 15 и 5 ?
Математика
Чему равно отношение чисел 15 и 5 ?
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Гость:
3:1 и все......................
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