Какую массу керосина надо сжечь стобы нагреть 3литра воды от 20 градусов до кипения ,если на её нагревание пошло60%энергии?
Физика
Какую массу керосина надо сжечь стобы нагреть 3литра воды от 20 градусов до кипения ,если на её нагревание пошло60%энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На нагрев воды надо Qводы = С воды (100-20)*3 Qводы -60% Q -100% - количество тепла, выделившееся при горении керосина Q = Qводы/0,6 масса керосина Q/низшая теплота сгорания керосина Подставляйте данные (наверно в задачнике есть)
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