Какую массу керосина надо сжечь стобы нагреть 3литра воды от 20 градусов до кипения ,если на её нагревание пошло60%энергии?

Физика

Какую массу керосина надо сжечь стобы нагреть 3литра воды от 20 градусов до кипения ,если на её нагревание пошло60%энергии?

Автор: Гость