Сочинение на тему счастье жить в мирной стране

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На сегодняшний день обстановка в мире нас не сильно радует... Идёт война, гибнут люди на Украине, в Сирии. Поэтому человечество должно понимать, какое счастье жить в мирной стране! Мирное небо над головой.. Нет ничего лучше для человека, испытавшего на себе тяготы войны. Мир без войны прекрасен! Дети спокойно учатся, взрослые ходят на работу, пенсионеры спокойно встречают старость. Никто ни в чём не нуждается, нет голода, холода... Вспомним времена Великой Отечественной войны.. Какой ужас испытали женщины, мужчины, старики и дети в это время! Миллионы, тысячи гибли из-за войны... Война, как страшная чёрная дыра, затягивала жизни невинных людей внутрь себя, никого не щадила. Почти в каждой семье был хотя бы один погибший, в каждом доме стоял стон и плач за умершим братом, сестрой, матерью или отцом... И что же мы видим сейчас? Вновь начинается война! Вновь идут большие потери! Так давайте ценить мир! Давайте ценить голубое небо. Детский смех. Улыбки и радость. Семью. Ведь мир так прекрасен... Без войны.