Сочинение.На тему.Смешное происшествие которое случилось со мной.

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Сочинение.На тему.Смешное происшествие которое случилось со мной.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хочу рассказать Вам очень интересную историю которая произошла со мной летом.Летом мы с дедушкой и бабушкой ходим в лес за ягодами и берем с собой моего друга, пса Егорку.Он такой смешной всегда везде лезет вот и в этот раз залез не туда куда надо .И рассмешил нас до слез.Упал в яму с грязью и был весь как уголек был такой смешной и грязный что теперь больше никуда не лезет.
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