Сочинение на тему: "Современность в музыке"

Музыка
Сочинение на тему: "Современность в музыке"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Эсть много стилей современной музыки. Это поп-музыка: любая массовая музыка. Основные черты поп-музыки, как жанра-  простота, мелодичность, опора на вокал и ритм с меньшим вниманием к инструментальной части.Шансон: лирическая песня; французские эстрадные песни конца XIX-XX веков.Рэп (хип-хоп): музыкальный стиль с рэповыми рифмовками, окружающих музыку.Диско: музыкальный жанр, где ритм стал важнее всего остального, даже важнее пения вокалист.Музыка современного  бывает разной ,но большинство современной музыки выражается на  откровенном желании показать свои чувства и мысли.Музыка великих музыкантов также не уходит от современного так как музыка вечна .Толи это шелест травы или пение птиц.Мы живем в мире музыки! 

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