Сочинение на тему " утро в моем селе"

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В нашем селе Порой сейчас наступила осень. Это прекрасное время года. Вокруг нашего села в посадках созревает терн и рябина. Посмотрев на зеленый лес, выделяются желтые березки. Дни пока еще солнечные, но к сожалению короткие. От множества костров в селе постоянно пахнет дымом. По утрам сильный туман. В конце села, огромный лесной массив, там мои родители по осени собирают грибы. В селе Порое очень много растет рябины, боярышника, дикого шиповника, терна. Жители собирают эти ягоды сушат и заготавливают на зиму. Осенью моё село очень красивое