Сочинение на тему весна.
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Сочинение на тему весна.
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Гость:
Весна прекрасное время года!Все вокруг оживает после длительных холодов. На ветках деревьев набухают почки. Прилетают птицы и все кругом поет. Так приятно выйти на улицу и вдохнуть аромат распускающихся цветов. Всесенние дни солнечные. Весна это то время года когда природа прекрасна во всех смыслах. Время когда природа показывает все свои краски.
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