Сочинение на тему "водитель Валя" по картине В.Репки. Опишите внешность девушки(ли??о,руки,осанку). что бы вы могли сказать о ее характере?

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Сочинение на тему "водитель Валя" по картине В.Репки. Опишите внешность девушки(ли??о,руки,осанку). что бы вы могли сказать о ее характере?

Автор: Гость