Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений

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Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неожиданно пришла в наш город зима. Никто не ожидал такой зимы. На домах появились белые, мягонькие шапки, деревья оделись в белые платья. Земля укрылась серебряным одеялом, ветерок щиплет за щеки, так красиво, будто в сказку попали!
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