Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений

Гость: Гость:

Неожиданно пришла в наш город зима. Никто не ожидал такой зимы. На домах появились белые, мягонькие шапки, деревья оделись в белые платья. Земля укрылась серебряным одеялом, ветерок щиплет за щеки, так красиво, будто в сказку попали!