Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений
Русский язык
Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Неожиданно пришла в наш город зима. Никто не ожидал такой зимы. На домах появились белые, мягонькие шапки, деревья оделись в белые платья. Земля укрылась серебряным одеялом, ветерок щиплет за щеки, так красиво, будто в сказку попали!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Составьте задачи и решите их, зная, что в большом зале накрыли стол на 120 человек, а в малом зале - на 50 человек.
Другие предметы
Алгебра