Составьте задачи и решите их, зная, что в большом зале накрыли стол на 120 человек, а в малом зале - на 50 человек.
Математика
Составьте задачи и решите их, зная, что в большом зале накрыли стол на 120 человек, а в малом зале - на 50 человек.
Ответ(ы):
Гость:
Сколько всего человек в двух залах? 120+50=170 На сколько больше человек в большом зале, чем в малом? (или На сколько меньше в малом зале, чем в большом?) 120-50=70
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