Составить рассказ на тему lt;lt;моя любимая игрушкаgt;gt; составить рассказ про ладу 2115 пожарная охрана

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка это модель машины.Эту игрушку подорила мне мама на день рожденья я ее очень люблю раньше я в нее очень любил играть а щас эта машинка стоит на компьютерном столе.Я иногда ней играю я до сих по помню свой день рожденья