Составить рассказ на тему lt;lt;моя любимая игрушкаgt;gt; составить рассказ про ладу 2115 пожарная охрана

Русский язык
Составить рассказ на тему lt;lt;моя любимая игрушкаgt;gt; составить рассказ про ладу 2115 пожарная охрана
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка это модель машины.Эту игрушку подорила мне мама на день рожденья я ее очень люблю раньше я в нее очень любил играть а щас эта машинка стоит на компьютерном столе.Я иногда ней играю я до сих по помню свой день рожденья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть составляют от километра 13 дециметров?
Ответить
Литература
Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальн...
Ответить
Математика
Какую часть составляет 3а от 1га (в дробях)
Ответить
Русский язык
Помогите !! Это очень срочно
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей Из 112 кг железной руды получают 84 кг железа. Сколько килограммов железа можно получить из 64 кг руды ?
Ответить