Составить рассказ на тему lt;lt;моя любимая игрушкаgt;gt; составить рассказ про ладу 2115 пожарная охрана
Русский язык
Составить рассказ на тему lt;lt;моя любимая игрушкаgt;gt; составить рассказ про ладу 2115 пожарная охрана
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка это модель машины.Эту игрушку подорила мне мама на день рожденья я ее очень люблю раньше я в нее очень любил играть а щас эта машинка стоит на компьютерном столе.Я иногда ней играю я до сих по помню свой день рожденья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальн...
Русский язык