Какую часть составляют от километра 13 дециметров?

Математика
Какую часть составляют от километра 13 дециметров?
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