Помогите пожалуйста с задачей Из 112 кг железной руды получают 84 кг железа. Сколько килограммов железа можно получить из 64 кг руды ?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей Из 112 кг железной руды получают 84 кг железа. Сколько килограммов железа можно получить из 64 кг руды ?

Автор: Гость