Помогите пожалуйста с задачей Из 112 кг железной руды получают 84 кг железа. Сколько килограммов железа можно получить из 64 кг руды ?

Математика
Помогите пожалуйста с задачей Из 112 кг железной руды получают 84 кг железа. Сколько килограммов железа можно получить из 64 кг руды ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
112 -84 64 -х Х-64x84 и разделить на 112 получится 48 кг
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