19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?

Математика

19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?

Автор: Гость