19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?
Математика
19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?
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