19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?

Математика
19 августа 1960 года был запущен корабль-спуник с собаками Белка и Стрелка на борту.С??олько полных лет прошло с тех пор ,когда впервые в мире живые существа побывали в Космосе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каких сказках волк съедает ког нибудь!!
Ответить
Геометрия
Пожалуйста цифру 2 решите
Ответить
Другие предметы
По каким полям нельзя ни проехать,ни пройти?
Ответить
Химия
Если зажечь свечу,и парафин около фитиля образует лужицу,какой это процесс(физический или химический)?помогите пожалуйста
Ответить
История
Прочтите отрывок из донесения М.И. Кутузова и укажите событие, о котором идёт речь: «Генерал от инфантерии Дохтуров взял… в командование левый флан...
Ответить