По каким полям нельзя ни проехать,ни пройти?
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По каким полям нельзя ни проехать,ни пройти?
Ответ(ы):
Гость:
По тетрадным(Красные такие)
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