Масса стального бруска 9кг.Из него изготовили 14деталей , масса каждой из них 5 них 8 кг .Сколько килограммов стали осталось в избытке.

Математика

Масса стального бруска 9кг.Из него изготовили 14деталей , масса каждой из них 5 них 8 кг .Сколько килограммов стали осталось в избытке.

Автор: Гость