Масса стального бруска 9кг.Из него изготовили 14деталей , масса каждой из них 5 них 8 кг .Сколько килограммов стали осталось в избытке.
Математика
Масса стального бруска 9кг.Из него изготовили 14деталей , масса каждой из них 5 них 8 кг .Сколько килограммов стали осталось в избытке.
Ответ(ы):
Гость:
5/8* 14=8,75 кг 9 - 8, 75 = 0, 25 Ответ:0.25 кг осталось в избытке.
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