Если зажечь свечу,и парафин около фитиля образует лужицу,какой это процесс(физический или химический)?помогите пожалуйста

Химия

Если зажечь свечу,и парафин около фитиля образует лужицу,какой это процесс(физический или химический)?помогите пожалуйста

Автор: Гость