Если зажечь свечу,и парафин около фитиля образует лужицу,какой это процесс(физический или химический)?помогите пожалуйста
Химия
Если зажечь свечу,и парафин около фитиля образует лужицу,какой это процесс(физический или химический)?помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Химический,потому что вещества распадаются,а не изменяются по форме
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